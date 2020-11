Ataque ao sistema do TRF1 deixa portal da Justiça Federal do Acre fora do ar      

O ataque hacker ao sistema do Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF-1) fez a Corte retirar do ar, nesta sexta-feira, os portais da Justiça Federal do DF e de 13 estados, entre eles o Acre.

Com isso, consultas a processos e a emissão de certidões online permanecem indisponíveis há quase dois dias. Às 21 horas deste sábado (28) o portal ainda estava fora do ar.

A Justiça Federal do RS não foi atingida.

Os Estados atingindos, além do Acre, são: Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais e Goiás.