Apreensão de skank embalado para venda é mais um golpe no varejo do tráfico no Centro de Rio Branco     

A Polícia Militar, apreendeu nesta sexta-feira (27) um menor suspeito de atuar no varejo do tráfico de drogas no Centro de Rio Branco.

Durante patrulhamento nas adjacências do Terminal Urbano da capital, os policiais observaram a ação do menor, que estava perto mercado Aziz Abucater e se deslocou para uma região de mata atrás do mercado.

Os militares fizeram o monitoramento e viram o menor se abaixar fazendo gesto de pegar algo. Ao averiguar, os PMs encontraram os entorpecentes.

“Foram encontradas substâncias aparentando ser Skank, maconha, cocaína, embalados para comercialização, além de pequena quantia em dinheiro”, informou a PM.

Os policiais encaminharam todo o material apreendido na ocorrência à delegacia de Polícia Civil, para que fossem tomadas as providências legais.