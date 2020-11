Chefe de facção é preso junto com mais quatro em ação que desmantelou bando em Rio Branco

Na tarde da última quinta-feira, 26/11, a Polícia Civil cumpriu cinco mandados judiciais, sendo um deles mandado de prisão oriundo de sentença definitiva e quatro mandados de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram cumpridas no bairro Chico Mendes, em Rio Branco. Cinco pessoas foram presas e conduzidas para a Delegacia de Flagrantes (Defla) sob acusacao de diversos crimes, dentre eles, organização criminosa, tráfico de drogas, associação criminosa para o tráfico de drogas, agiotagem, porte irregular de munição e lavagem de dinheiro.

Entre as pessoas que foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil, está o líder da organização criminosa do bairro e alguns de seus comandados, desarticulando uma célula importante do crime.

Para o delegado Nilton César Boscaro, Delegado de Polícia Civil Coordenador da 5ª Regional, salientou

que foi um duro golpe na criminalidade, pois as pessoas presas mandavam drogas para outros estados da federação.

Ascom/Polícia Civil