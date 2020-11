Uma equipe do 7º Batalhão prendeu na manhã desta quinta-feira, 26 de novembro, um homem de 21 anos, no bairro Triângulo, em Tarauacá. Com ele, foram apreendidas uma arma de fogo e drogas.

Acionados via 190, a equipe se deslocou ao endereço repassado e conseguiu encontrar no local, uma arma de fogo e 223 gramas de cocaína.

O homem, que já possui antecedentes criminais por roubo e posse ilegal de arma de fogo, foi encaminhado à delegacia da cidade.

Assessoria de Comunicação da PMAC