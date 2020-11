70% das mulheres vítimas do feminicídio nunca denunciaram agressão     

A secretaria nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), Cristiane Britto, apresentou nesta quinta-feira (26) novos dados sobre a violência contra a mulher no país, destacando a alta taxa de subnotificação dos casos.

“Cerca de 70% das mulheres que foram vítimas de feminicídio nunca denunciaram ter sofrido violência. Precisamos superar esse alto índice de subnotificação. Quanto mais ferramentas nós criarmos e disponibilizarmos para essas mulheres, mais vamos combater esse grave problema”, ressaltou a secretária.

A representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) aproveitou para frisar que novos canais de atendimento gratuitos foram disponibilizados para o registro de denúncias durante 24h. Desta forma, é possível acionar o Disque 100 (Disque Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, pelo site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), pelo Telegram e, mais recentemente, pelo Whatsapp. Saiba mais.

Sobre o combate ao feminicídio e às diversas formas de violências – inclusive política -, a secretária afirmou que é preciso mudar a mentalidade do país. “A violência doméstica infelizmente é uma questão estrutural, de uma cultura em que por muito tempo essa prática foi naturalizada. Já evoluímos bastante em relação a isso, principalmente após a publicação da Lei Maria da Penha. Porém temos que admitir que há muito o que se fazer, para de fato mudarmos essa triste realidade”, disse.

“Pensando nisso, estamos expandindo, em parceria com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o projeto Maria da Penha Vai à Escola, começando pela região Norte, no Acre. Esse projeto vai levar informação para conscientizar as crianças sobre a importância do respeito às mulheres. Entendemos que uma das saídas para o Brasil resolver esse grave problema passa pela educação”, acrescentou.

Também foi destaque do evento o projeto Salve uma Mulher. Essa iniciativa do Governo Federal busca mobilizar a sociedade e oferecer informação em prol do enfrentamento à violência contra as mulheres.