Rede municipal de saúde cria cartilha e semana de atenção básica masculina

A Prefeitura de Rio Branco criou a Cartilha de Saúde do Homem e instituiu a Semana Municipal de Atenção à Saúde do Homem.

O ato nasce com o intuito de promover a saúde masculina, incentivando os homens a procurarem as unidades de saúde, tanto públicas quanto particulares, para realizar exames, participar de atividades educativas e também adquirir conscientização sanitária.

A semana ocorrerá todos os anos no mês de novembro justamente no mês em alusão à saúde masculina, abordando os agravos mais frequentes na população masculina de cada localidade, como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes, doenças do aparelho geniturinário e da próstata.