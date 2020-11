Programa Escola Conectada irá beneficiar instituições rurais e indígenas do Acre

O Acre possui 444 escolas rurais e 139 escolas indígenas. Em uma ação totalmente inédita em nível nacional, até 2021, 100% de todas as escolas do Estado que não possuem acesso à internet receberão o Escola Conectada.

O programa leva internet via satélite para inclusão dos alunos nesta rede de conhecimento. O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), oferecerá banda larga de até 20 megas, em uma plataforma que figura entre as mais modernas que existem. Por meio dessa conectividade serão ofertados aos alunos videoaulas interativas, plataforma de Ensino a Distância e muito mais.

Para criar essa ampla rede de conectividade foram licitados 700 kits de apoio educacional – Projeto Escola do Futuro com 20 chromebooks cada, além de um óculos de realidade virtual e um carrinho de recarga. Os chromebooks são notebooks em menor tamanho, mais simples e mais leves e já foram licitados no quantitativo de 14 mil unidades.

O projeto ainda contempla kits de placas fotovoltaicas de captação de energia limpa (solar) para as escolas que não possuem energia elétrica. Cerca de 50 mil alunos serão atendidos com esse projeto. A conectividade com a internet é fator primordial para melhorar a qualidade da educação, uma vez que promove a inclusão de alunos e professores no mundo digital, com acesso a plataformas de educação, vídeos educativos, bibliotecas virtuais, acesso a sistemas de gestão educacionais, dentre outros diversos benefícios.