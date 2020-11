O Presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo, ao lado do senador Márcio Bittar (MDB), declarando apoio ao candidato do PP em Rio Branco, Tião Bocalom.

´Neste segundo turno, estamos juntos aí, boa sorte.´ disse Bolsonaro.

Bocalom lidera as pesquisas. Ele enfrentará no próximo dia 29 a atual prefeita, Socorro Neri (PSB), que assumiu o cargo em 2018, com a renúncia do então prefeito, Marcus Alexandre (PT), que se candidatou ao governo estadual naquele ano, sendo derrotado no primeiro turno”.