Forças de segurança definem estratégia para atuação no segundo turno em Rio Branco

Representantes de todos os órgãos de segurança pública e da Justiça Eleitoral definiram a estratégia para atuação das forças de segurança do estado e federal, para a eleição de segundo turno em Rio Branco, que acontece no próximo domingo, 29.

Na manhã desta quarta feira, 25, reunidos na sede da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), definiram o emprego e atuação das polícias nas zonas rural e urbana da capital do Acre. Com 256.672 eleitores aptos ao voto, o trabalho da Segurança Pública será novamente fundamental para garantir que o pleito aconteça de forma tranquila, como registrado no 1º turno.

Na votação do último dia 15 foram registradas em todo estado 153 ocorrências, nenhuma considerada de natureza grave. O subsecretário da Sejusp, Maurício Pinheiro, disse que a proposta é aplicar a mesma estratégia do 1º turno, que garantiu uma das votações mais tranquilas da história da eleições no Acre.

“Tivemos uma votação muito tranquila. O trabalho integrado das forças funcionou muito bem. Registramos uma eleição sem qualquer gravidade e nossa expectativa é que no domingo possamos ter um pleito semelhante”, acredita.

Pinheiro informou também que a central de recebimento de denúncias e monitoramento vai funcionar outra vez no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, onde representantes de todas as forças de segurança e da Justiça Eleitoral estarão de plantão durante todo o domingo. Todas as solicitações e denúncias serão recebidas neste centro e despachadas paras as equipes que estiveram mais próximas do local da ocorrência.

A Polícia Federal, como ocorre em toda eleição, ficará responsável por registrar as ocorrências e lavrar eventuais flagrantes de crimes eleitorais. O delegado Pedro Ivo disse que todo efetivo que atuou no interior no 1º turno vai ser deslocado para a capital, aumentando a atuação da PF.

“Vamos colocar nas ruas um efetivo maior que o aplicado no primeiro turno aqui na capital. Esse trabalho integrado mostrou que a interação entre as forças (de segurança) proporcionou um resultado maravilhoso”, destaca.

Drones e mais efetivo

A Policia Federal anunciou que vai usar mais drones para fiscalização no entorno das seções eleitorais para coibir a prática de crimes eleitorais na véspera e no dia da eleição. O uso desse equipamento inibiu a ação de cabos eleitorais e aumentou a segurança dos eleitores no dia da votação evitando a boca de urna.