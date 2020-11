Governo reforça compromisso com a Segurança Pública do Estado

O governador Gladson Cameli esteve reunido com oficiais do Estado-Maior da Polícia Militar do Acre (PM/AC), na manhã desta terça-feira, 24, no Comando-Geral, para debater assuntos como a valorização da categoria, convocação do cadastro de reserva e planejamento estratégico para 2021.

O comandante-geral da PM, coronel Paulo Cesar da Silva, apresentou as demandas da Polícia Militar para o governador. “Convocamos esta reunião para tratarmos sobre a titulação e pedirmos uma mudança na legislação que trata dos servidores públicos da corporação. O governador se mostrou bastante atento e preocupado em atender o nosso pleito”, relata.

Gladson se comprometeu a realizar a titulação dos militares. Atualmente, o adicional de titulação dos militares é pago em 20% referente ao “soldinho”, que corresponde a apenas uma parte do vencimento total da categoria. Com a mudança, a base de cálculo do adicional passará a corresponder a todo o vencimento.

“Desde que assumimos o governo do Estado, uma de nossas prioridades tem sido a segurança. Investimos em equipamentos e estamos trabalhando para garantir a valorização dos nossos policiais que atuam na linha de frente contra a criminalidade, arriscando suas vidas para cuidar das famílias acreanas. Nós reconhecemos o valor do profissional da segurança pública”, declarou Gladson Cameli.

O governador também afirmou que está finalizando o processo de contratação do cadastro de reserva da Polícia para reforçar a segurança pública e se comprometeu a encaminhar para a Assembleia Legislativa o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da PM.

“A Polícia Militar até hoje não tem um plano de carreira dos servidores. Estamos há mais ou menos nove anos buscando a aprovação desse plano, para que muitos servidores que podem se aposentar por problemas de saúde ou por tempo de serviço consigam ir para casa sem redução de salário”, explicou a agente administrativa Suely Estevam.

Avanços

Em menos de 2 anos de gestão, Gladson já garantiu inúmeras conquistas para a Segurança Pública do Estado. “Compramos centenas de armamentos e mais de 200 viaturas para atender a capital e interior do Estado. Adquirimos 2 helicópteros, 1 avião, 358 computadores e 305 rádios digitais”, ressalta.

O Governo contratou 250 soldados e 82 policiais militares. Criou o Batalhão de Fronteiras para reforçar o combate ao tráfico de drogas e agora em novembro pagará um prêmio de valorização para os policiais militares e bombeiros do Estado.