Escolas estaduais de Cruzeiro do Sul recebem visita de General do Exército

O general de brigada Marcelo Lima de Carvalho, do Exército brasileiro, visitou nesta segunda-feira, 23, escolas públicas estaduais de Cruzeiro do Sul, como a João Kubitschek, a Comandante Braz de Aguiar, a Valério Caldas de Magalhães e a São José, estabelecimentos onde estudou.

De ascendência tradicional de Cruzeiro do Sul, a família Lima, o general Marcelo é natural de Rio Branco, mas durante a infância e boa parte da juventude morou no município acreano.

Recentemente promovido, é o primeiro acreano a alcançar o posto de oficial general do Exército. Com sua nova função, foi incumbido de comandar o 2° Grupamento de Engenharia (2°Gpt E), sediado em Manaus (AM).

O general foi recepcionado pelos gestores e suas equipes, que o levaram para conhecer a estrutura, organização e o mecanismo de funcionamento dos estabelecimentos de ensino. Durante as conversas, foram apresentados as mudanças estruturais, principais resultados, conquistas e premiações das escolas, durante os anos de funcionamento.

Na oportunidade, o general parabenizou a gestão das escolas, professores e funcionários pelo comprometimento, que tem desencadeado resultados expressivos de prestígio em nível local, estadual e nacional.

“É uma honra voltar às minhas origens e conhecer os trabalhos realizados nas escolas em que estudei. Fui muito feliz aqui, onde tive as sementes do saber plantadas. Meu desejo é contribuir para que mais crianças possam sonhar e conquistar o espaço que quiserem”, observou.

O general contou muitas histórias vivenciadas nas quatro escolas. “Fui alfabetizado na escola João Kubitschek, no ano de 1977. Na segunda série, hoje o 3º ano do fundamental, eu tinha minha avó, dona Cândida Lima, como professora”. Entre as conversas, aproveitou a visita para presentear as escolas com a bandeira brasileira.

“É uma honra recebermos a ilustre visita do general Marcelo Lima, filho do senhor Sebastião Morais de Carvalho e da Maria de Nazaré Lima de Carvalho, que também estudou em nossa escola. O ato de ensinar e aprender sempre será motivação para todos que buscam o conhecimento”, disse Rocilene Rodrigues, gestora da Escola Comandante Braz de Aguiar.

O general de brigada tem uma carreira militar de alta relevância, tendo 24 condecorações por seus serviços prestados ao país, com cargos no Brasil e no exterior.