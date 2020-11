Cadmiel denuncia intervenção do Iphan em estrada que liga Feijó a Envira     

O deputado Cadmiel Bonfim fez um relato sobre a suspensão dos trabalhos em ramal 9 de Agosto de parte do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan).

Esse ramal liga Feijó a Envira, no Amazonas. “Estavam fazendo a abertura desse ramal, que com certeza vai ajudar os produtores rurais e aí já não bastasse a gente ter órgãos ambientais como Imac e Ibama aparece esse Iphan dizendo que tem de ter estudo arqueológico”, afirmou o parlamentar do PSDB.

E completou: “Aí vão dizer que acharam um ovo de dinossauro e para atrapalhar todo dia se levanta um exército contra o desenvolvimento do Estado”, disse o deputado.

Famílias do Baixo Jurupari serão beneficiadas com essa estrada. As obras foram suspensas por quinze dias, segundo o deputado, e seguem paradas.