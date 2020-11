Projeto ´Fome de Música´ do Sesc doa alimento a 2.000 pessoas no Acre

No início desta semana o Programa Mesa Brasil Sesc em Rio Branco distribuiu para entidades sociais 2.340 kg de arroz, doados pelo projeto Fome de Música, realizado pelo Sesc Distrito Federal que realizou lives com grandes artistas da música brasileira em todo o país.

O Mesa Brasil Sesc continua levando solidariedade às famílias carentes através das instituições cadastradas no Programa, desta vez, distribuindo 2.340 kg de arroz provenientes da arrecadação do Projeto Fome de Música do Sesc Distrito Federal, com o recebimento de recursos financeiros arrecadados por meio de eventos promocionais transmitidos na rede mundial de computadores,

Foram beneficiadas 21 Instituições e mais de 2.000 pessoas contribuindo para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social.

O Fome de Música é um projeto da música que objetiva acabar com a fome no Brasil, por meio de uma tecnologia social que une artistas, produtoras, shows, festas e festivais e principalmente vocês, o público, para arrecadar e destinar alimentos para quem precisa.