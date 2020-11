Melhora balança comercial interestadual do Acre, mostra Fórum de Desenvolvimento     

Conforme dados compilados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz, até o mês de agosto de 2020, o Acre tinha exportado 31,1% a mais e importado 10,3% a mais em relação ao mesmo período de 2019.

O aumento maior das exportações em relação as importações fizeram com que o déficit na Balança Comercial Interestadual ficasse somente 3,7% maior que o mesmo período de 2019.

Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. Para mais informações sobre a realidade da economia acreana no site do Observatório do Fórum Empresarial do Acre