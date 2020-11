Sindicato da Saúde diz que linha da frente da Covid-19 não recebeu auxílio de outubro     

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Acre (Sintesac) emitiu nota afirmando que o Governo do Estado não fez pagamento do auxílio temporário de R$ 420 relativo ao mês de outubro aos servidores da saúde.

O diretor do sindicato, Jean Lúnier, diz que há revolta entre os servidores da saúde e que, “a qualquer momento podem cruzar os braços”.

“A pandemia não acabou, os relatórios mostram um grande crescimento de infecção por Covid-19 na população do Acre, os trabalhadores não podem ficar desamparados”, disse Lúnier.

O pagamento é feito a servidores da Secretaria de Estado de Saúde contemplados pela Lei nº 3.627, de 12 maio de 2020, implementado a partir da aprovação, no final de maio, um projeto de lei de autoria do próprio Executivo.

Aqueles que estejam recebendo adicional de Insalubridade em valor inferior ao Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS) e aos servidores ativos da área da saúde pública que não haviam sido contemplados pela lei, mas que se expõem aos efeitos da Covid, lotados nas unidades de saúde e em atividade nos setores de lavanderia, cozinha, recepção, serviços gerais, manutenção, entre outros. A inclusão de novos servidores foi feita a partir da publicação da Lei nº 3.631, de 26 de maio deste ano.