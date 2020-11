Casal varejista do tráfico é detido com arma, dinheiro falso e muita droga no 15, na capital

Policiais Militares da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), com apoio da Companhia de Policiamento com Cães (Cpcães), prenderam, na noite desta sexta-feira, 20, um casal com drogas, arma e moeda falsa, no Bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco.