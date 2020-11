PM e Exército apreendem quase 6 kg de drogas e dinheiro suspeito em Cruzeiro do Sul

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) apreenderam na manhã de quinta-feira, 19, aproximadamente, seis quilos de maconha e a quantia de R$15 mil. A ação ocorreu em uma área de terra do Exército Brasileiro (EB), no bairro do Telégrafo, no município de Cruzeiro do Sul.

Militares do Exército faziam a limpeza de uma área militar quando perceberam a ação de um homem em fundada suspeita. Ao tentar abordar o indivíduo, ele adentrou em uma residência e deixou em um matagal uma mochila com 5,810kg de entorpecentes. Os militares cercaram a casa e acionaram a Polícia Militar para apoiar a ação.

Quando as guarnições chegaram, adentraram a localidade, prenderam um homem de 28 anos e apreenderam 15 mil reais. O suspeito disse que estava no local para usar drogas e que o dono do entorpecente teria fugido minutos antes dos militares entrarem na residência.

Além do entorpecente e do dinheiro apreendido, os militares apreenderam um veículo, que seria do proprietário da residência e também dono da droga. Ainda assim, o homem que estava na casa recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia Geral de Polícia Civil do município, para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.