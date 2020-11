Operações em rodovias do Acre detém três com produtos ilegais, veículos e armas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de duas pessoas com arma de fogo e munições, deteve um terceiro com várias mercadorias irregulares e ainda apreendeu diversos eletrônicos e dois veículos, em flagrantes diferentes. As ocorrências aconteceram entre a última quinta (19) e esta sexta-feira (20), durante fiscalizações nas BRs 317 e 364, no Acre.

As pistolas foram apreendidas em dois flagrantes distintos, na quinta-feira, ambos em Acrelândia, na BR-364, em situações semelhantes. A primeira ocasião foi de manhã, quando um homem foi abordado e preso portando uma pistola calibre .380, com 16 munições. No segundo caso, à tarde, outro motorista viajava armado, com uma pistola também calibre .380 e municiada com 10 unidades. Os indivíduos, que não possuíam porte de arma de fogo, foram conduzidos com armas e munições apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil do município.

Ainda na quinta-feira, um caminhoneiro foi parado na BR-364, em Rio Branco. Dentro do compartimento de cargas do caminhão havia vários produtos estrangeiros; dentre os quais, 15 pneus de caminhão, 4 pneus de veículos de passeio, aproximadamente 1.750 unidades de camisetas e diversos pacotes contendo cerca de 1.000 maços de cigarros. Toda a mercadoria irregular e o caminhão também foram apreendidos e o motorista foi detido e encaminhado para a Sede da Polícia Federal.

Na manhã desta sexta-feira, outra equipe PRF estava realizando fiscalização na BR-317, em Xapuri, quando os policiais ordenaram parada a um condutor de um automóvel. Durante a inspeção veicular, várias caixas com produtos importados irregulares foram visualizados no porta-malas sem o devido desembaraço aduaneiro, como centenas de carregadores de telefones, pilhas, relógios, isqueiros, dentre outros. Os produtos foram apreendidos e encaminhados, juntamente com o veículo, à Receita Federal do Brasil, no município de Epitaciolândia