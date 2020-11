Ong volta a falar em aumento de casos de Covid-19 nas aldeias do Acre     

A Comissão Pró-Índio do Acre (CPI) voltou a falar em alta nos casos de Covid-19 nas aldeias do Estado.

Segundo dados do Distrito Sanitário Indígena (DSEI) Juruá divulgados na quinta-feira (19/11) 28 casos foram confirmados e registrados na última semana nas TIs Nukini e Nawa, sendo 22 Nukini e 6 Nawa.

A ong indica que melhores informações sobre a situação da doença nas TIs e municípios o interessado deve acessar a página inicial do site da CPI-Acre (www.cpiacre.org.br) e navegar no mapa interativo que mostra os casos acumulados de indígenas com Covid-19 nessas localidades.

O mapa da CPI oferece acesso a uma janela com informações mais detalhadas: nome da TI, extensão, população, município, povo, número de aldeias, número de Agentes Indígenas de Saúde – AIS e de Agentes Indígenas de Saneamento-AISAN, além dos casos acumulados da doença nas TIs onde o coronavírus chegou.