Governo inicia perfuração de novos poços artesianos em Cruzeiro do Sul

Com objetivo de melhorar o abastecimento de água em Cruzeiro do Sul, o Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água Saneamento (Depasa) e Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), iniciou a perfuração de novos poços artesianos no município.

O trabalho começou nesta quinta-feira, 19, com a perfuração do primeiro poço, na área da Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada no bairro Sanacre. Com 150 metros de profundidade, a nova fonte de água reforçará a captação da ETA de Cruzeiro.

“Estamos aqui atendendo uma determinação do governador Gladson Cameli para melhorar o sistema de abastecimento de água de Cruzeiro do Sul. Hoje, passamos até 48 horas bombeando para que chegue água nas últimas casas do Formoso. Com os novos poços, vamos melhorar muito o abastecimento”, destacou o gerente do Depasa/Cruzeiro do Sul, José Braz.

Além do poço no bairro Sanacre, outros dois serão perfurados. Um no bairro João Alves, também para atender a necessidade de produção da ETA, e outro no bairro Aeroporto Velho, que permitirá abastecer os bairros Aeroporto Velho e Formoso.

Atualmente, o sistema de abastecimento de água do Depasa Cruzeiro do Sul conta com 48 pontos de distribuição (poços artesianos) e uma ETA. A estrutura leva água tratada a 25 mil usuários. “Cruzeiro do Sul é o segundo maior município do Acre. Por estar distante da capital, e localizado em área de relevo, as ações para ampliar e melhorar o abastecimento de água do município demandam estratégias diferenciadas. O governo, por meio do Depasa e também da Seinfra, tem feito todo esforço para garantir agua tratada a todos cruzeirenses”, destacou o diretor-presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão.

Otimização de recursos

A perfuração de novos poços para melhorar o sistema de abastecimento de água de Cruzeiro do Sul é a materialização de um projeto que considera necessidades específicas do município. A otimização de recursos foi fundamental para que a ideia saísse do papel.

Para a execução do serviço, as equipes utilizam um caminhão tipo perfuratriz. O equipamento que já integrava o patrimônio do Estado, foi adquirido ainda durante a gestão do governador Orleir Cameli e, ao longo dos anos, por falta de manutenção, chegou a ficar em desuso. Mas agora, após receber todos reparos necessários, voltou a operar normalmente e será utilizado na execução de projetos para melhorias do sistema de abastecimento de água do estado.

“Conseguimos montar uma equipe, de modo que nós mesmos perfuramos os poços, um resultado melhor, por um custo muito menor”, informou o gerente do Depasa em Cruzeiro do Sul, José Braz.