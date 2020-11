Edição 2020 do Circuito Sesc de Corridas será virtual    

Entre os dias 5 e 13 de dezembro, atletas de todas as regiões poderão participar de uma prova de 5 quilômetros , escolhendo dia, local e horário para a realização do trajeto, de forma a evitar aglomerações e respeitar as recomendações dos órgãos de saúde.

As inscrições poderão ser feitas até esta sexta-feira, 20 de novembro pelo portal www.circuitosescdecorridas.com.br e cada inscrição será vinculada a uma doação ao programa Mesa Brasil Sesc, com valor a partir de R$ 20,00. Toda a renda arrecadada será revertida para a compra de cestas básicas, que serão distribuídas pelo programa a instituições assistenciais cadastradas.

Para comprovar a participação, o atleta deverá utilizar dispositivos que indicam o tempo e a distância percorrida – como aplicativos de celular, relógios, GPS ou similares, foto do painel da esteira, entre outros – e registrar as informações no site do Circuito Sesc de Corridas. O resultado final será divulgado no dia 18 de dezembro no site do evento e, a partir do dia 18 de janeiro de 2021, os atletas poderão retirar a camiseta finisher da prova na unidade escolhida no momento da inscrição.

No total, serão disponibilizadas mais de 70 mil inscrições, atendendo todas as regiões do país.