Servidores do Detran fazem testagem em massa para Covid-19

Todos os servidores efetivos, temporários e terceirizados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Rio Branco realizam, esta semana, testagem em massa para detecção da Covid-19. A iniciativa, da presidência do Departamento, contou com apoio da prefeitura municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os técnicos do Departamento de Vigilância Epidemiológica estiveram nas unidades de Habilitação e Veículos do Detran na quarta e quinta-feira, 18 e 19. Os servidores que testaram positivo foram encaminhados à Unidade Referência em Atenção Primária Maria José Barroso, onde poderão realizar consulta médica e iniciar o tratamento.

Desde abril, quando os serviços foram parcialmente restabelecidos, algumas unidades da capital e interior precisaram ser fechadas por diversas vezes em razão da contaminação de servidores. Quando identificados casos, os espaços passam por desinfecção e se inicia o monitoramento das pessoas com possíveis sintomas.

“Nossa preocupação é de que ninguém seja contaminado no ambiente de trabalho. O Detran fornece os equipamentos de proteção individual, álcool gel, e temos mantido o distanciamento social dentro dos prédios. Ainda estamos vivendo a pandemia e é preciso redobrar os cuidados”, lembrou Luiz Fernando Duarte, presidente do Detran.

A testagem em massa foi uma indicação da Comissão Detran Sem Covid-19, instituída em âmbito interno, e um pedido do Sindicato dos Servidores do Detran (Sindetran) à presidência do órgão.

“Neste momento os atendimentos têm sido realizados por agendamento e em quantidade reduzida, como preveem os decretos governamentais. O cumprimento dos protocolos sanitários e a testagem dos servidores preservam a saúde dos trabalhadores e clientes do Detran”, explica Pryscylla Sales, presidente da Comissão Detran Sem Covid-19.