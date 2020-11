Irmãs Servas de Maria completam 99 anos de trabalho religioso e social no Estado do Acre     

o dia 14 de novembro, as Irmãs Servas de Maria Reparadoras completaram 99 anos de trabalho no Acre. Uma missa em homenagem aos 99 anos de serviços prestados em nosso Estado foi realizada na 1a quinzena de novembro.

As Irmãs Servas de Maria Reparadoras chegaram pela primeira vez ao Brasil no ano de 1921, a convite de Dom Próspero, para atuar em solo acreano, no município de Sena Madureira, praticamente no início da criação da Prelazia.

A história das Servas de Maria se confunde com a história de Sena Madureira, atuaram na educação, e saúde do município. O colégio Santa Juliana, por muitos anos funcionou sob os cuidados das irmãs, onde cuidavam das meninas órfãs que chegavam dos seringais. A educação era oferecida em vários níveis para a juventude.

Em Rio Branco as irmãs atuaram na Santa Casa de Misericórdia, e em Xapuri, assumiram o colégio Divina Providência e o hospital Epaminondas Jácome, resolvendo os graves problemas educativos e de saúde daquele município. Em vários outros munícipios há registros da passagem das Servas de Maria Reparadoras, sempre atuando em prol da educação e saúde dos mais necessitados.