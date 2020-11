Cargueiro da Azul voará terças e quintas de Rio Branco a Brasília

A Azul Linhas Aéreas fez nesta quinta-feira, 19 de novembro, a estreia de voos cargueiros operados com jatos Embraer 195 em Rio Branco.

A aeronave registrada sob a matrícula PR-AUK, um dos E195 de passageiros que foram adaptados pela Azul com a remoção da maior parte dos assentos para aumentar a capacidade de levar carga, foi recebida com batismo de jatos de água dos caminhões dos Bombeiros ao chegar no pátio do Aeroporto Plácido de Castro.

Segundo registros do FlightRadar24, o voo de número AZU-2024 partiu do principal hub da Azul, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), às 10h41 e pouso no Acre após 3 horas e 46 minutos, às 12h27 (horários locais).

Segundo o sistema de voos aprovados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o PR-AUK deve voltar para Campinas no voo de número AZU-2025, com decolagem prevista para as 16h20 e pouso às 20h10 (horários de Brasília).

Ainda segundo dados da ANAC, essa operação deve continuar ocorrendo com frequência de dois pares de voos semanais, sempre às terças e quintas-feiras, nos mesmos horários do serviço de hoje.

A capital do Acre não recebia voos regulares com aeronaves Embraer desde 2016, quando a Azul deixou de operar com o modelo por lá.