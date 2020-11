Obra da Base Integrada da PM no Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul, é retomada pelo governo

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (18) o início a reconstrução e ampliação da Base Integrada de Fiscalização da Polícia Militar, próximo ao Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul.

O local, segundo o governador, estava há anos desativado e agora ampliará o sistema de segurança pública no Vale do Juruá.

“Após a conclusão iremos reativar esta importante base com a presença permanente da Polícia Militar para dar apoio a fiscalização de toda a região do entorno do Deracre e Igarapé Preto”, disse Gladson Cameli.