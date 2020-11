A ALA DOS MURALISTAS, que queria o MDB não apoiando nenhum candidato no segundo turno da eleição municipal, que era puxada pelo deputado federal Flaviano Melo (MDB), foi derrotada pelo voto dentro da executiva municipal, presidida pelo deputado Roberto Duarte (MDB), cuja tese de apoiar Tião Bocalom (PP) foi a vencedora. Em política tem que ter lado. O partido já emitiu nota oficial em apoio ao candidato Tião Bocalom (MDB). O MDB ficou fora do arco de apoio do governo, em todas as prefeituras que disputou. E isso pesou na decisão.

COISA DE PARTIDECO

A TESE de ficar em cima do muro é coisa de partideco, que não se coaduna com a grandeza do MDB. Neutralidade é o mesmo que covardia. Tanto fazia declarar apoio à Socorro Neri (PSB) ou ao Tião Bocalom (PP), se esconder é que, não ficava bem ao MDB.

MEU BOLSO PRIMEIRO

ATÉ SE ENTENDE a defesa feita pelo dirigente Pádua Bruzugu (MDB) de se votar para os emedebistas subirem no muro, afinal, quer garantir a sua bolada mensal do cargo de diretor no governo, mas não a do Flaviano Melo (MDB), com a vida financeira realizada.

PÁRIA DO MDB

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB) não foi nem avisado da reunião da executiva. Mas, não é novidade, mesmo sendo o único senador do MDB, é tratado no partido como um pária indiano.

NÃO É DISCUSSÃO SÉRIA

O SENADOR MÁRIO BITTAR (MDB) ligou ontem para o BLOG para condenar o que chama de atitude pequena de se querer deixar o MDB neutro. Diz que este tipo de coisa o afasta mais do MDB.

OUTRO CAMPO POLÍTICO

O CERTO É QUE, o deputado federal Flaviano Melo (MDB) e o senador Márcio Bittar (MDB), não se afinam politicamente. E a tendência natural do Bittar é deixar o MDB e se filiar ao partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro disputará a reeleição.

MOSTRAR PERFIL PRÓPRIO

O TERCEIRO colocado na eleição do primeiro turno, Minoru Kinpara (PSDB), ao fazer o anúncio pessoal (o PSDB já tinha feito) que apoiará o Tião Bocalom (PSDB) no segundo turno, foi uma forma de mostrar um perfil político próprio, de independência.

NÃO DIVIDE O QUE NÃO TEM

O CANDIDATO a prefeito Tião Bocalom (PP), está correto em não aceitar discutir barganhas de cargos da PMRB, pelo óbvio: não ganhou a eleição, e não tem cargos para oferecer a ninguém.

ASSUNTO PARA O PREFEITO

ESSA QUESTÃO de divisão de cargos na próxima administração da prefeitura de Rio Branco é um assunto para o futuro prefeito, que tanto pode ser o Bocalom ou a Socorro, a votação é dia 29.

ASSIM É A POLÍTICA

O PT anuncia que vai e reunir para tirar uma posição sobre o segundo turno. Acontece que, nem o Bocalom nem a Socorro devem querer o PT nos seus palanques. Que situação a do PT!

OUTRA HISTÓRIA

OS VOTOS dos militantes, e não é preciso nem conhecer de política com profundidade, tendem a ir para o candidato Tião Bocalom (PP), como forma de vingança contra a prefeita Socorro.

COLOCA NO BOLSO

É UM ERRO se pensar que sair distribuindo dinheiro nos bairros pode ter algum efeito miraculoso na votação do segundo turno, a maioria coloca o dinheiro no bolso. São centenas de exemplos.

NÃO ENTRA DE CABEÇA

OUTRA BOBAGEM é imaginar que, os vereadores eleitos e os derrotados vão entrar na campanha do segundo turno para valer. Quem ganhou não vai se empenhar como se empenhou na sua eleição, e os derrotados é que não entram mesmo no jogo.

COMEU PELAS BEIRADAS

A VITÓRIA do professor Camilo (PSD) para prefeito de Plácido de Castro quebrou todas as bancas das pesquisas. Sempre aparecia em terceiro lugar. Na reta final, virou febre, e ganhou a eleição.

PROPAGANDA ELEITORAL

O HORÁRIO ELEITORAL começa na próxima sexta-feira e se encerra no dia 27. São sete dias apenas de programas no rádio e na televisão. No domingo da próxima semana, já é a votação.

TIRO CURTÍSSIMO

ELEIÇÃO DE SEGUNDO TURNO é uma eleição de tiro curtíssimo, não há muito o que o candidato fazer neste pequeno espaço.

VITÓRIAS SEGUIDAS

AS VITÓRIAS seguidas nas instâncias superiores da justiça é uma clara indicação de que o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, será mesmo o novo Conselheiro do TCE. Ribamar é um dos quadros mais preparados do governo do Gladson Cameli.

IRMÃOS NA PREFEITURA

NA ELEIÇÃO deste ano dois irmãos foram eleitos prefeitos. O Tanízio de Sá (MDB); em Manuel Urbano, e o Tamir de Sá (MDB), em Santa Rosa. Os municípios estão entre os menores colégios eleitorais do estado.

ERRO DE ESTRATÉGIA

O COMANDO da campanha da Socorro Neri (PSB) para a prefeitura de Rio Branco cometeu um erro estratégico, o de colocar em seu entorno figuras carimbadas do PT e PCdoB.

DESGASTE CONTINUA

O RESULTADO ELEITORAL mostrou que, o desgaste do PT e PCdoB continua forte na capital, tanto que nenhum dos dois partidos conseguiu eleger um vereador em Rio Branco.

FATOS DISTINTOS

SÃO FATOS distintos disputar eleição de vereador no poder e outra fora do poder. No poder, o PT elegeu quatro vereadores na capital, sem o poder não elegeu ninguém. O PCdoB também zerou. Não sei se a esquerda se recupera do desgaste até 2022.

