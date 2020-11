Mais de 60% da população conectada do Brasil utiliza os serviços do Gov.br

Dos 134 milhões de pessoas que usam internet no país, 62% já são cadastradas no Gov.br – são 84 milhões de usuários que utilizam a plataforma digital do governo federal. Os números foram apontados pela pesquisa TIC Domicílios 2020, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), ligado ao Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br).

A plataforma digital do governo federal permite o acesso a mais de 3,9 mil serviços públicos. A popularização dos serviços digitais e a expansão do Gov.br estão sendo apresentadas durante a Semana de Inovação 2020, realizada pelo Ministério da Economia (ME), Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Tribunal de Contas da União (TCU) e Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso). O evento deste ano ocorre em uma ‘cidade virtual’, com 200 horas de programação. Começou na segunda-feira (16/11) e dura até esta quinta (19/11).

A história recente do Gov.br é de ascensão verticalizada. Há dois anos, contabilizava menos de 2 milhões de usuários. Hoje reúne todos os serviços e 81 portais de governo em um único endereço. Neste momento, 63% dos serviços do governo federal já são digitais. Conforme a Estratégia de Governo Digital, a meta é chegar aos 100% ao final de 2022.

“No mês de outubro comemoramos a marca histórica de mil serviços transformados para o meio digital desde janeiro de 2019”, ressalta o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade. “Nossas equipes trabalham com um objetivo claro: facilitar a vida das pessoas, tornando mais simples o acesso aos serviços do governo. Ou seja, o Gov.br é o governo como plataforma. A grande inovação do setor público é fazer as coisas acontecerem.”

Um dos segredos da ferramenta está em possibilitar ao cidadão o uso de apenas um login e uma senha para acessar quaisquer serviços digitais do governo federal ou de governos estaduais e municipais já integrados à solução. Ou seja, as pessoas usam a mesma credencial para entrar no Meu INSS, na Carteira de Trabalho Digital, na Carteira Digital de Trânsito, entre tantos outros serviços digitalizados. Nada de memorizar múltiplas letras e números para cada tipo de serviço. Isso ficou no passado.

“Esse êxito na adesão da população demonstra o quanto é importante simplificar, agilizar e resolver com eficiência os serviços, independentemente se são do governo federal, dos estados ou dos municípios”, acrescenta o secretário de Governo Digital do ME, Luis Felipe Monteiro. “Para o cidadão, não interessa saber qual órgão ou ente é o responsável, o que importa é a solução eficaz do seu problema.”