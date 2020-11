Blitz educativa marca Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito em Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, promoveu na manhã desta quarta-feira, 18/11 na Via Chico Mendes, blitz em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, que acontece anualmente no terceiro domingo do mês de outubro.

De acordo com a Superintendente da RBTrans, Sawana Carvalho, a data tem um importante significado. “O Dia Mundial em Memória as Vítimas de Trânsito, trata-se de uma data que vai além de homenagear as vítimas. Mas, também, de manifestar a valorização da vida e a aplicação de conceitos de cidadania e também de fazer a população enxergar os riscos e responsabilidades que a direção de um veículo traz consigo”, enfatiza.

Em 1995, entidades não governamentais da Europa se uniram e escolheram o terceiro domingo de novembro para celebrar as vítimas das ocorrências de trânsito.

A data foi adotada pelas Nações Unidas em 2005 e, desde então, o mundo todo celebra o “Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito”.

No último Relatório Global de Segurança Viária, publicado em 2018, a OMS afirmou que 1,35 milhão de pessoas são vítimas do trânsito todos os anos no mundo e que na faixa etária de 05 a 29 anos, esta é a principal causa de morte. Mais da metade dessas mortes ocorrem em países em desenvolvimento e as principais vítimas estão a pé, de bicicleta ou de motocicleta.

O mesmo Relatório também mostra que as ações realizadas pelos países nos últimos anos para cumprir a meta 3.6 dos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) que prevê uma redução em 50% no número total de mortes no trânsito no mundo, está bem longe de ser alcançada.