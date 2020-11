Governador autoriza compra de equipamentos de contrainteligência e segurança da informação

Após anunciar a compra de uma SUV blindada no valor de R$ 372 mil reais, o governador Gladson Cameli deu mais uma prova nesta terça-feira, 17, que anda preocupado com a sua segurança.

Por meio do Diário Oficial, o governador anunciou a aquisição de equipamentos de contrainteligência e segurança da informação, com recursos tecnológicos específicos destinados a varreduras fiscais e eletrônicas de ambientes.

Na prática, de acordo com sites especializados, esses equipamentos fazem o serviço de varredura eletrônica para detecção e prevenção de espionagem.

Com os equipamentos, é possível detectar espionagem em qualquer telefone celular, como também em tablets e notebooks, conseguindo descobrir quem está espionando.

De acordo com a publicação no Diário Oficial, o governo do Acre está gastando mais de R$ 255 mil reais na contratação da empresa especializada para a aquisição dos equipamentos.