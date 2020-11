Assaltantes tentam escapar da polícia mas batem carro em cerca; um conseguiu fugir

Policiais Militares do 2°BPM anunciaram nesta terça-feir (17) a detenção de uma dupla de marginais praticando roubo no bairro Belo Jardim II em Rio Branco.

Os militares realizavam patrulhamento no bairro, quando foram informados que no Ramal São José dois homens de posse de um revólver em um carro de cor prata estariam realizando roubos na região.

Durante as buscas, os suspeitos foram localizados no carro e ao receberem ordem de parada, não obedeceram, iniciando um acompanhamento ao veículo.

A perseguição terminou no Ramal do Chico Viga após os suspeitos colidirem contra uma cerca. Um dos suspeitos conseguiu fugir, e o outro indivíduo foi localizado nas proximidades. Com ele foi encontrado um revólver cal. 38, 7 munições intactas, um celular, uma pequena quantia em dinheiro provenientes do roubo.