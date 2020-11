CRM fiscaliza unidades de saúde e avalia atendimento à Covid-19 no Bujari

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM) vistoriou na quinta-feira passada (12/11), duas unidades básicas de saúde do município do Bujari, no interior do Acre. A ação faz parte do cronograma especial de fiscalizações durante a pandemia do novo coronavírus, conforme orientação do Conselho Federal de Medicina.

A vistoria foi realizada pelo conselheiro Dr. Guido Vilhamor, acompanhado do assistente administrativo do Departamento de Fiscalização do CRM-AC, Marcílio Marques. O objetivo da ação é acompanhar o funcionamento das unidades de saúde do estado do Acre durante a pandemia.

Entre as unidades fiscalizadas estão Unidade de Saúde da Família Maria Iza Viana de Castro e o Centro de Saúde Raimunda Porfirio de Brito Ramos.

A equipe de fiscalização verificou tanto a disponibilidade dos equipamentos de proteção individual (EPIs) aos servidores de Saúde, medicações e de profissionais lotados na unidade. Além do fluxo e protocolo de atendimento dos pacientes.