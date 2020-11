Acre segue com gasolina mais cara do País e Amapá tem o menor preço

O preço médio do etanol hidratado ficou mais caro na última semana no varejo brasileiro. Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço do etanol ao consumidor ficou em R$ 3,071 o litro na semana de 08 a 14 de novembro, ante R$ 3,051 o litro na semana anterior, alta de 0,65%

Na semana passada, o estado do Rio Grande do Sul teve o etanol mais caro do País: R$ 4,052 por litro. O preço máximo entre os estados brasileiros para o etanol foi verificado no Rio Grande do Sul: R$ 4,799 o litro.

Já em São Paulo, principal estado produtor de etanol do Brasil, o preço médio do biocombustível ficou em R$ 2,930 o litro, ante R$ 2,913 (+0,58%) o litro na última semana, ainda o mais barato do país.

Já o preço médio da gasolina comum no país ficou em R$ 4,368 o litro, ante R$ 4,344 o litro (+0,55%). O estado do Acre comercializou a gasolina mais cara na semana passada, com o combustível chegando a R$ 4,996 por litro, em média. Já a gasolina mais barata foi vendida no Amapá (média de R$ 3,662 o litro).

Agência SAFRAS