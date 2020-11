Covid-19: Inmetro altera prazo de validade do selo de identificação de artigos para festas  

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) alterou para ´indeterminados´ os prazos para uso do Selo de Identificação da Conformidade compulsório referente aos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos para Festas, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Publicada na edição desta sexta-feira (13) do Diário Oficial da União a portaria 343, de 3/11/2020, diz: “Os artigos para festas ainda fabricados ou importados ostentando o Selo de Identificação da Conformidade compulsório, respeitadas as condições previstas no § 1º, serão considerados regulares no mercado por prazo indeterminado”.