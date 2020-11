TJ celebra casamentos em comunidades isoladas do Acre     

Adotando cuidados sanitários, o Tribunal de Justiça do Acre está realizando civis em Santa Rosa do Purus. Pelo menos 22 casais, um por vez, oficializaram a união mas a equipe permencerá na cidade até a próxima segunda-feira (16).

“Muitos casais já vivem em união estável há muitos anos e querem apenas uma oportunidade da Justiça para oficialização dessa relação”, comentou Muniz.

Santa Rosa do Purus é um dos quatro municípios isolados do estado, os outros são Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Essas cidades não tem via terrestre de acesso, somente com viagem de barco ou de avião se pode chegar nesses locais. Por isso, a oferta de serviços públicos é sempre bem-vinda.