De A Tribuna do Acre

Seis municípios acreanos registraram um número desproporcional de eleitores em comparação com à população residente da localidade.

O município do Bujari, pro exemplo, conta com uma população estimada em torno de 10.240 pessoas e tem 9.613 eleitores, seguido de Manoel Urbano, com 9.518 moradores, sendo que 7.209 são eleitores.