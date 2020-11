Policia fecha boca de fumo e prende traficante com 22 quilos de droga

Uma ação dos Policiais Militares da Rotam do Batalhão de Operações Especiais (Bope) juntamente com a Polícia Federal, resultou na prisão do traficante Rubiney Carvalho da Silva, de 29 anos, e na apreensão de 22 kg de entorpecentes na noite dessa quarta-feira, 11, em uma residência localizada na rua 08 de março, bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

A polícia recebeu uma denuncia anônima de que havia uma casa que estava sendo usada para o tráfico de drogas e que um indivíduo que usava muleta era o dono dos entorpecentes.

Os policiais se deslocaram até o local e encontraram o homem, que ao avistar os policiais, ainda tentou fugir, mas foi abordado. Em revista na residência, foram encontradas duas mochilas. Dentro delas havia 11 peças de pedra de pasta a base de cocaína, 7 tijolos de maconha e 4 tijolos de cloridrato de cocaína, totalizando 22 kg dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e o traficante foi encaminhado juntamente com as drogas a Delegacia da Polícia Federal para os devidos procedimentos.