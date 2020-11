Eleições 2020: Consulte aqui onde fica seu local de votação

O eleitor pode consultar o local onde deverá votar no dia 15 de novembro, data do primeiro turno da eleição, e, no dia 29 daquele mês, caso ocorra segundo turno, em Rio Branco. O endereço está disponível na página do TRE-Acre e pode ser consultado acessando o link https://www.tre-ac.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos-eleicoes-2020/endereco-das-secoes-eleitorais. A relação está em ordem alfabética de municípios.

O eleitor também poderá fazer a consulta do endereço de seu local de votação acessando a página do TRE na internet (www.tre-ac.jus.br) ou do TSE (www.tse.jus.br). Ao acessar, aparecerá o banner Serviço ao Eleitor, o item Local de Votação, bastando clicar e preencher com os dados solicitados.

Se o eleitor estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito, este deverá justificar sua ausência. Para isso, bastará comparecer a uma seção eleitoral, portando um documento oficial, com foto, preencher o formulário de justificativa com os dados pessoais solicitados, o número do título eleitoral e entregá-lo ao mesário, que, após realizar o procedimento, entregará o comprovante ao eleitor. O formulário poderá ser obtido no próprio local para preenchimento

O e-Título

Baixar aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral vai ajudar muito o eleitor, pois, pelo e-Título, você pode consultar o local da votação, seção eleitoral e até justificar seu voto, desde que este esteja fora do domicílio eleitoral, além de emitir uma certidão de quitação com a Justiça Eleitoral.

Para os eleitores que realizaram o cadastramento biométrico, o e-Título já apresenta a foto, o que possibilita sua utilização como documento oficial para votar no dia 15 de novembro.

Saiba mais

O Disque Eleições 2020 está disponível desde a última terça-feira, 10, e atenderá até o dia das eleições, 15 de novembro, por meio do número 0800 649 9218.

O objetivo de mais esse serviço prestado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) é tirar dúvidas e orientar os eleitores com informações relacionadas às Eleições Municipais 2020.

Todas as informações, que em pleitos anteriores eram prestadas pelo Disque Eleições, agora estão ofertadas, com a mesma eficiência, em diversos campos nos sites do TRE-AC e TSE (www.tse.jus.br e https://www.tre-ac.jus.br/).

Canais para denúncias relacionadas ao pleito também estão disponibilizados nos sites do TRE-AC e TSE, portanto, não contempladas pelo Disque Eleições.