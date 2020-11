Advogados do Acre tem até 20 de dezembro para ficar em ordem com a OAB

Da OAB/AC

Foi deferido no último Conselho Pleno, realizado no dia 22 de outubro, o programa “Fique em ordem com a Ordem”, que visa a regularização das anuidades dos profissionais que se encontram em débito com a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC). Com a proposta, os débitos anteriores a 2020 poderão ser parcelados, conforme a resolução, ou pagos à vista com desconto de juros e multas.

Entre os dias 26 de outubro e 20 de dezembro, a Ordem oferece um desconto de 90% sobre juros e multas no pagamento à vista e 70% no pagamento parcelado no cartão de crédito em até 10x. Os parcelamentos serão deferidos em até 10 parcelas no cartão de crédito ou até 5 parcelas no boleto bancário, mensais, iguais e sucessivas, desde que o valor de cada uma delas não seja inferior a R$150,00.

“Esse ano, diante dos impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19, a advocacia sofreu intensamente com os efeitos, desencadeando um déficit significativo no pagamento das anuidades. Assim, a Diretoria levou ao Conselho Pleno o plano de recuperação financeira, a fim de minorar o índice de inadimplência e facilitar a recuperação de crédito dos advogados”, pontuou a diretora-tesoureira da OAB/AC, Isabela Fernandes.

Para evitar a negativação e a suspensão dos serviços oferecidos pela Seccional, os profissionais interessados devem entrar em contato pelos números (68) 9.9985-3248, (68) 3216-4002, pelo e-mail [email protected] ou pelo site www.oabac.org.br.