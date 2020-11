Alinhamento operacional eleva para 1,5 tonelada total de droga apreendida no Juruá       

Entre os dias 2 a 8 de novembro, policiais militares que atuam no Batalhão de Operações Especiais e no 6° Batalhão da Polícia Militar realizaram o alinhamento de técnico para padronizar, estabelecer protocolos padrões e alinhar missões em operações especiais, rurais e ribeirinhas no Estado do Acre.

O tenente-coronel Evandro Bezerra, comandante do 6° BPM, enfatiza que os policiais que atuam em unidades de operações especiais devem estar em constante treinamento devido executarem missões de altíssimo risco. “Nossa companhia tem demonstrado grande comprometimento com a sociedade de modo que já estamos próximos de atingir a marca de uma tonelada e meia de drogas apreendidas em ações no Vale do Juruá”, disse Bezerra.

O treinamento foi realizado no Batalhão de Operações Especiais em Rio Branco.