Entre os empossados estão o diretor clínico, Abegno Gadelha de Mendonça, e o vice-diretor clínico, Lucas Carvalho Dantas. Os dois médicos foram eleitos pelo corpo clínico da unidade em pleito realizado no último dia 13 de outubro.

A presidente do CRM-AC, Leuda Davalos, iniciou a posse parabenizando os novos diretores e falando da importância do trabalho deles nas unidades de saúde. A doutora lembrou que esteve recentemente na UPA da cidade de Cruzeiro do Sul, durante programação da Semana do Médico, e disse que ficou feliz em ver uma unidade bastante organizada.

“Parabéns por vocês terem aceitado mais esse desafio, é mais um trabalho, mas precisamos estar envolvidos e ficamos muito felizes que vocês tenham topado participar. Queemos nesse momento colocar o CRM à disposição de vocês para colaborar com o que for preciso. Fui na UPA fazer uma visita, e fiquei muito feliz de ver a equipe toda envolvida, trabalhando em harmonia e se ajudando. Vocês estão de parabéns com a maneira que estão trabalhando. As dificuldades se tornam mais amenas quando as pessoas estão unidas em um só propósito”, disse a presidente.

O primeiro-secretário do CRM, Virgilio Prado também deu as boas vindas aos diretores empossados e explicou brevemente a função do diretor clínico na unidade de saúde.

“O diretor clínico tem esse papel de representar a classe médica dentro da unidade hospitalar, suas reivindicações e dificuldades e vocês são um braço do Conselho dentro do hospital. Então, aquilo que vocês encontrarem de irregularidades e dificuldades, vocês devem nos relatar. Assim como também, devem conseguir fazer a mediação de conflitos mais administrativos, ou seja, aquilo que vocês conseguirem auxiliar a gestão no sentido de resolução de problemas antes que tomem uma proporção maior, também é uma função de vocês. Tudo aquilo que vivenciarem de problemas que não forem solucionáveis tão de imediato, vocês devem acionar o CRM para que, o quanto antes, nós consigamos achar uma solução, junto com vocês. Por isso, contem com a gente para conseguir desempenhar o trabalho de vocês no Juruá”, afirmou o Dr. Virgilio Prado.

O diretor clínico agradeceu a parceria e colaboração do CRM e disse que está otimista com a nova jornada. “Estamos dispostos a contribuir da melhor maneira possível. O Dr. Lucas é uma pessoa que está na UPA há mais tempo do que eu, então tem uma bagagem maior à frente desse serviço. Quero agradecer a oportunidade e consideração de todos os colegas médicos que nos deram a oportunidade de fazer parte da direção e dizer que todo meu empenho vai estar sendo usado para fazer o que estiver ao meu alcance, sempre no sentido de melhorar a qualidade do serviço e contribuir da melhor maneira possível”, destacou o Dr. Abegno Gadelha.

Médico de família e comunidade, o vice-diretor clínico, Dr. Lucas Dantas, também está confiante com o desafio. “Agradeço ao CRM pelo apoio que tem nos dado, Dra. Leuda esteve na UPA e conversou com a gente, nos dando informações bem esclarecedoras com relação às funções da direção clínica e a gente está aqui para fazer parte dessa equipe também. Como foi dito, somos uma extensão do CRM dentro da unidade e estamos aqui à disposição”, disse.