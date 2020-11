PRF desbarata conexão Acre-Pará e apreende R$6,5 milhões em pasta de coca      

O flagrante ocorreu no último domingo (8), por volta das 17 horas, quando a equipe da Polícia Rodoviária Federal estava realizando patrulhamento tático no km 945 da BR 163, no município de Belterra, no Pará.

Um veículo Renault/Duster de cor prata foi abordado nesse horário e o motorista apresentou nervosismo excessivo e respostas inconsistentes o que elevou o nível de suspeita por parte dos policiais.

Durante a fiscalização, foi questionado ao condutor sobre os equipamentos obrigatórios de segurança do veículo e no momento que o condutor abriu o porta malas do veículo, veio um forte cheiro, característo de entorpecentes.

Diante disso, foi realizada busca veícular, sendo encontrado 50 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando cerca de 52 kg. Toda carga foi avaliada em cerca de R$6,5 milhões. O condutor confirmou que receberia R$30 mil para realizar o transporte da droga para transportar a droga do Acre até Santarém. Além disso, o motorista afirmou que uma pessoa conduzindo um gol vermelho o encontraria na rotatória da cidade de Balterra.

Os policiais, então, imediatamente se deslocaram para o local indicado pelo condutor e depararam-se com o segundo atravessador no local indicado. Este segundo criminoso confirmou que estaria aguardando a droga e recebia orientações e coordenadas de criminosos do Estado do Acre. “Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ambos foram apresentados na delegacia. Foram apreendidos, também, os dois veículos utilizados na prática delitiva”, informou a PRF paraense.