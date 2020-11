No combate a Fake News Polícia Civil cumpre mandado em casa de militar

O policial militar Fernando Barreto recebeu a presença da Polícia Civil em sua residência, localizada em Rio Branco, na manhã desse domingo, 8, por ser alvo de denúncias de prática de fake news, com suspeita de propagar notícias falsas sobre autoridades, empresários e jornalistas locais.

Segundo informações recebidas pela reportagem Barreto teria atuada até recentemente no gabinete militar do Estado e teria sido exonerado pelo governador Gladson Cameli.

Barreto emitiu uma nota afirmando ter sido surpreendido com um mandado de busca cumprido num dia de domingo. No momento do cumprimento do mandado, ele não estava presente. “Como de costume acordei cedo para trabalhar numa propriedade rural da família”, explicou.

O PM se defende alegando que o caso ocorreu às vésperas da eleição municipal. “O processo está em segredo de justiça, nem mesmo eu tenho acesso, como pode os sites locais terem acesso?”, indaga.

Foram apreendidos na residência do militar um notebook, um HD externo e o celular da esposa do policial. “Estou à disposição da justiça para provar minha inocência e dizer que em 9 anos na atividade policial, do qual tenho paixão nunca sofri uma ato de tamanha injustiça”, garante.