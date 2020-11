Gladson Cameli faz novas mudanças em secretarias do governo

A edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 9, traz uma série de mudanças nos primeiros e segundos escalões do governo do Acre.

A primeira mudança realizada pelo governador Gladson Cameli trata do remanejamento de Vinicius Otsubo Sanchez, então diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), para o cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR.

Outra mudança efetivada pelo Chefe do Palácio Rio Branco é a saída de Luiz Victor Diniz Bonecker do cargo de secretário da SEDUR, para exercer o cargo de Secretário Adjunto da Seplag.

Claire Cameli, prima do governador, também foi remanejada. Ela deixa o cargo de Secretária Adjunta da Seplag para exercer o cargo de diretora na mesma pasta.