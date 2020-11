Educação de Porto Acre recebe grande investimento do Governo do Estado      

O governador Gladson Cameli realizou nesta segunda-feira (9) a entrega de sete novos ônibus escolares (sendo um micro-ônibus) para a comunidade de Porto Acre.

“Com a entrega, estamos investindo mais de R$ 1,6 milhão na Educação, garantindo a segurança e o conforto que nossos alunos merecem para ir à escola”, disse Cameli.

Para ele, os ônibus significam a garantia do direito de crianças e adolescentes de terem acesso à educação. “É dar novas oportunidades para alunos como a Mayara, que andava 12 quilômetros para chegar até a escola”, disse, relatando a difícil rotina de uma jovem estudante daquele município.

Os veículos foram adquiridos por recursos próprios do governo do Estado e também do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb.

Também foi realizada a entrega de kits escolares e uniformes para três escolas estaduais.