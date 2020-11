ClimaTempo: previsão faz referência a chuvas com rajadas de ventos no Acre

Do ClimaTempo

Nesta segunda-feira, 9 de novembro, grandes áreas de instabilidade espalham nuvens carregadas sobre a Região Sul e sobre o Mato Grosso do Sul. As pancadas de chuva com raios ocorrem a qualquer hora nestas regiões. No decorrer do dia, as áreas de instabilidade avançam sobre o estado de São Paulo, onde chove forte a partir da tarde.

Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, o estado do Rio de Janeiro e a maioria das áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo vão ter períodos com sol, calor e pancadas de chuva com raios principalmente no período da tarde e à noite. O extremo norte de Goiás, de Minas Gerais e do Espírito Santos ficam com tempo firme nesta segunda-feira.

Sol forte e tempo seco predominam no Nordeste. A faixa litorânea fica sujeita a chuvas rápidas no decorrer do dia. Pancadas de chuva são esperadas também sobre o norte do Ceará, do Piauí, no centro-norte e oeste do Maranhão. Toda a Região Norte, exceto Tocantins, tem mais um dia de pancadas de chuva, sendo que Amazonas, Roraima e Acre continuam com mais nuvens, com chuva a qualquer hora do dia.

Áreas de instabilidade continuam atuando forte no Norte, e em maior parte do Amazonas, Acre, Roraima e sobre Rondônia que ficam em alerta para ocorrência de temporais com raios e fortes rajadas de vento.

O leste de Santa Catarina e o nordeste do Rio Grande do Sul ficam em alerta para o risco de chuva forte e volumosa.

Atenção para chuva moderada a forte com raios e rajadas de vento em todo o Sul, áreas de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Atenção também para ventos moderados com rajadas de até 60km/h na costa norte fluminense.