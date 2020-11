Boletim Sesacre: 81 casos de Covid-19 em 24 horas; duas mortes são registradas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 81 novos casos de contaminação pelo coronavírus no estado, nesta segunda-feira, 9. Assim, o número de infectados subiu de 31.707 para 31.788 nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 85.683 notificações de contaminação pela doença, sendo que 53.772 casos foram descartados. Atualmente 123 exames de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 29.248 pessoas já receberam alta médica da doença. Enquanto isso, 113 pacientes seguem hospitalizados.

Foram notificados mais dois óbitos nesta segunda-feira, 9, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 701 em todo o estado.

Óbito do sexo feminino:

F.N.G.L., de 5 meses. Moradora de Marechal Thaumaturgo, deu entrada no dia 5 de novembro no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito no dia 6, em Cruzeiro do Sul.

Óbito do sexo masculino:

J.F.B., de 80 anos. Morador de Marechal Thaumaturgo, deu entrada no dia 5 de novembro na Unidade Mista do município e veio a óbito no mesmo dia.