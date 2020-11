Sesc abre inscrições para o ano letivo de 2021 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre, estará realizando inscrições para alunos novos e renovação de matrículas para o ano letivo de 2021, no período de 9 a 16 de novembro no Sesc bosque.

Conforme práticas dos anos anteriores, no período de 9 a 16 de novembro, a Escola Sesc de Ensino Infantil e Fundamental estará realizando as inscrições para sorteio para os alunos novos das turmas de Educação Infantil – I Período (4 anos de idade), onde estarão disponíveis 45 vagas e mais 20 (vinte) para cadastro de reserva da escola Sesc.

Requisito, ter quatro anos completos ou completar até 31 de março de 2021, nos termos do artigo 2º da Resolução nº06/2010 do Conselho Nacional de Educação e, ainda, em conformidade com o artigo 3º, inciso II da Resolução nº 50/2010 do Conselho Estadual de Educação/Acre.

As inscrições para sorteio para o ano letivo de 2021 serão realizadas conforme o seguinte calendário:

9 a 16/11/2020 – Inscrições para sorteio – Educação Infantil 04 anos (conforme Edital 001/2020 EDUCAÇÃO INFANTIL – Sesc-DR/AC);

19/11/2020 – Sorteio (caso o número de inscritos seja superior à oferta de vagas) às 9h via facebook do Sesc Acre.