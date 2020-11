Rio Branco registra maior queda na aprovação do governo Bolsonaro

Brasília(DF), 17/06/2019 Presidente Jair Bolsonaro. Local: Salão do Palacio do Planalto. Foto: Igo Estrela/Metrópoles

Dados do Ibope compilados pelo G1 mostram que a aprovação do governo Bolsonaro caiu em sete capitais após o início da campanha eleitoral. A maior variação em pontos percentuais ocorreu em Salvador e em Rio Branco, ambas com queda de 7 pontos percentuais, conclui o G1.

A avaliação ótima/boa apresentou queda acima das margens de erro nas pesquisas realizadas entre a primeira e a segunda quinzena de outubro. Na primeira rodada das pesquisas, a capital baiana já apresentava o menor índice de aprovação do governo (18%). Agora, a avaliação ótima/boa diminuiu para 11%.

Com isso, Salvador acentuou a baixa aprovação do governo entre as capitais. Já Rio Branco registrava 48% de avaliação positiva na primeira rodada, percentual que caiu para 41%.

“Apesar da queda dos percentuais de ótimo/bom nas sete capitais, em apenas quatro casos foi observado um aumento simultâneo da avaliação negativa (ruim/péssimo) acima da margem de erro. Foi o caso de Vitória, Rio Branco, Florianópolis e São Luís”, diz o portal. Em Rio Branco passou de 27% para 36%, aumento de 9 pontos percentuais. Já na capital de Santa Catarina, a avaliação negativa subiu de 47% para 53%.

