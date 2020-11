Órgãos da educação estadual passam por nova higienização

A sede da Secretaria de Estado de Educação (SEE) passou por nova desinfecção. A higienização realizada pelo governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), nesta sexta-feira, 6, tem como principal objetivo manter o ambiente livre do novo coronavírus, causador da Covid-19.

No espaço onde funcionam as diretorias Administrativa e Financeira, de Logística, de Merenda, de Ensino e o gabinete do secretário, todas as áreas externas e internas receberam a aplicação de solução à base de hipoclorito a 1%, substância altamente eficaz na eliminação de germes, vírus e bactérias.

Além da sede da SEE, foi higienizado o espaço anexo onde funcionam os departamentos de Formação, Inovação e Educação de Jovens e Adultos. Na rua Rio de Janeiro, o prédio que abriga o setor de Esportes e Corines também será higienizado.

“A ação do Depasa é muito importante. Temos aqui um grande número de servidores. Só na sede da SEE, localizada na rua Rio Grande do Sul, trabalham cerca de 600 pessoas e, nesse momento, é necessário que tomemos medidas preventivas”, ressaltou a diretora administrativo-financeira da SEE, Andreya Abomorad.

Com as aulas presenciais ainda suspensas, as atividades escolares continuam sendo feitas a distância. Nos espaços administrativos da SEE, servidores, gestores, professores, realizam suas atividades conforme recomendações dos protocolos que regulamentam serviços presenciais, trabalham em regime de revezamento.

A desinfecção dos espaços que abrigam dos ambientes de trabalho é somada ao conjunto de medidas adotadas pelo governo do Estado como forma de evitar a contaminação pelo coronavírus.

Em tempos de pandemia, as ações de limpeza ocorrem com maior frequência e álcool em gel é disponibilizado. Ao chegar para o trabalho, servidores têm a temperatura aferida. A mesma medida vale para visitantes. O uso de máscaras em ambientes públicos continua obrigatório.

“Todo esforço vem sendo feito para continuar garantindo serviços essenciais à população. Nós do Depasa, continuamos mobilizados, colaborando com governo do Estado para conter o avanço da Covid-19 no Acre”, destacou o diretor-presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão.