Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2316 da Mega-Sena, realizado neste sábado (7). De acordo com a Caixa, o prêmio estimado para o próximo sorteio, na quarta-feira, é de R$ 34 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram: 02-11-43-49-52-56

A quina saiu para 56 apostas, que renderam R$ 57.345,38. Já a quadra foi feita por 3.984 apostas, que poderão ser trocadas por R$ 1.151,51.